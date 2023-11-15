В ХАМАС обвинили Байдена в итогах штурма больницы в Газе

«Мы возлагаем на оккупационное образование и его неонацистских лидеров, а также на президента Байдена и его администрацию полную ответственность за последствия штурма оккупационной армией медицинского комплекса "Аш-Шифа"», — назвали в ХАМАС ответственных за итоги штурма больницы.