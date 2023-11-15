ВСУ потеряли до 300 солдат на Донецком направлении

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 солдат
Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными.
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа противника.
Ранее ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ на Краснолиманском направлении.
Также ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР.