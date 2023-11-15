На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 солдат

Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными.

ВСУ потеряли до 300 солдат на Донецком направлении
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Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа противника.

Ранее ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также ВС России поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР.

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