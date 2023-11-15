ВСУ потеряли до 300 солдат на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак противника, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа противника.