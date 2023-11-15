Израиль намерен взять штурмом больницу "аш-Шифа" в Газе в ближайшие минуты

Армия обороны Израиля предупредила медицинский персонал крупнейшего в секторе Газа больничного комплекса«аш-Шифа» о планах взять его штурмом в ближайшие минуты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал al Arabiya.

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Как сообщает корреспондент al Arabiya, военные Израиля вплотную подошли к аш-Шифа.

«Израильская армия официально уведомила медицинский персонал о своем намерении в ближайшие минуты штурмовать комплекс», — проинформировал он.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам, что разведка Соединенных Штатов располагает ценной информацией. Согласно их данным, палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» используют больницы сектора Газа в военных целях, в том числе крупнейшую клинику «аш-Шифа».

ХАМАС назвало заявление Пентагона об использовании больниц в военных целях разрешением для военнослужащих Израиля на совершение «более жестоких убийств».