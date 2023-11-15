Израиль намерен взять штурмом больницу "аш-Шифа" в Газе в ближайшие минуты
Армия обороны Израиля предупредила медицинский персонал крупнейшего в секторе Газа больничного комплекса«аш-Шифа» о планах взять его штурмом в ближайшие минуты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал al Arabiya.
Как сообщает корреспондент al Arabiya, военные Израиля вплотную подошли к аш-Шифа.
«Израильская армия официально уведомила медицинский персонал о своем намерении в ближайшие минуты штурмовать комплекс», — проинформировал он.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам, что разведка Соединенных Штатов располагает ценной информацией. Согласно их данным, палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» используют больницы сектора Газа в военных целях, в том числе крупнейшую клинику «аш-Шифа».
ХАМАС назвало заявление Пентагона об использовании больниц в военных целях разрешением для военнослужащих Израиля на совершение «более жестоких убийств».
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского военного движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.