Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине
Вооруженные силы Украины рискуют оказаться загнанными в угол по итогу наступления армии РФ на нескольких направлениях. К такому выводу пришла французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос в эфире интернет-телеканала TVL, передает РИА Новости.
Она указала, что российские войска в данный момент находятся в прекрасном положении и продолжают наступление в своем ритме.
«Но мне кажется, что существуют еще некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины», — считает аналитик.
Галактерос указала, что Запад наконец-то осознал реальное положение армии Украины, которая оказалась в крайне невыгодной для себя ситуации, а вдобавок испытывает острую нехватку солдат и оружия.
Западная пресса все чаще пишет о том, что США и Европа устают от конфликта на Украине, а потому поддержка Владимира Зеленского ослабевает. Телеканал NBC проинформировал, что зарубежные чиновники уже обсуждают с Украиной варианты мирных переговоров с Москвой, включая сценарии, по которым Украине, вероятно, придется пойти на жертвы, чтобы достичь договоренности и прекратить боевые действия.