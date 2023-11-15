Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине

Вооруженные силы Украины рискуют оказаться загнанными в угол по итогу наступления армии РФ на нескольких направлениях. К такому выводу пришла французский эксперт по геополитике Каролин Галактерос в эфире интернет-телеканала TVL, передает РИА Новости.

Она указала, что российские войска в данный момент находятся в прекрасном положении и продолжают наступление в своем ритме.

«Но мне кажется, что существуют еще некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины», — считает аналитик.

Галактерос указала, что Запад наконец-то осознал реальное положение армии Украины, которая оказалась в крайне невыгодной для себя ситуации, а вдобавок испытывает острую нехватку солдат и оружия.