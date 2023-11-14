Пентагон обвинил ХАМАС в использовании больницы в Газе в военных целях

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Пентагон располагает информацией об использовании ХАМАС и «Исламским джихадом» больниц сектора Газа, в том числе «Аш-Шифа», в военных целях. Ее слова приводит «РИА Новости».

«У нас действительно есть сведения, что ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" использует некоторые больницы в секторе Газа, включая клинику "Аш-Шифа", для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников», — сказала Сингх.

По ее словам, в ней ХАМАС разместил туннели, штабы и склады вооружения. Кроме того, согласно информации Пентагона, помимо пациентов в больнице укрываются беженцы. Сингх отметила, что эти данные были рассекречены 14 ноября.