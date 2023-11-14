В Палестине заявили об окружении медкомплекса войсками Израиля
Израильские войска окружили медкомплекс «Аш-Шифа», заявила министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла. Ее слова приводит Al Arabiya.
«Медицинский комплекс "Аш-Шифа" полностью окружен израильскими танками и солдатами», — сказала глава ведомства.
По ее словам, решение об эвакуации комплекса принимается администрацией больницы и это сложный вопрос, так как в нем находится много раненых, многие из них на искусственном жизнеобеспечении. Если система прекратит работать, это поставит под угрозу их жизни.
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