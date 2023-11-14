Украинских волонтеров могут освободить от мобилизации

В Верховную раду Украины поступил законопроект, подразумевающий введение отсрочки от мобилизации для тех призывников, которые занимаются волонтерской деятельностью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинских волонтеров могут освободить от мобилизации
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Автором инициативы значится депутат от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу. По его словам, волонтёры играют важную роль в обеспечении ВСУ, поэтому освобождение от призыва может привести к росту популярности такой деятельности среди украинцев, а также другим положительным изменениям.

«Принятие проекта закона <...> позволит оптимизировать действия в особый период и будет способствовать стабильности и росту активности граждан в волонтерской деятельности, а также сведет к нулю или к минимуму некоторые коррупционные риски, которые имеют место быть, в частности, в отношениях между представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки и волонтерами», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Верховная рада Украины в девятый раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию.

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