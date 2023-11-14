Украинских волонтеров могут освободить от мобилизации
В Верховную раду Украины поступил законопроект, подразумевающий введение отсрочки от мобилизации для тех призывников, которые занимаются волонтерской деятельностью. Об этом сообщает РИА «Новости».
Автором инициативы значится депутат от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу. По его словам, волонтёры играют важную роль в обеспечении ВСУ, поэтому освобождение от призыва может привести к росту популярности такой деятельности среди украинцев, а также другим положительным изменениям.
«Принятие проекта закона <...> позволит оптимизировать действия в особый период и будет способствовать стабильности и росту активности граждан в волонтерской деятельности, а также сведет к нулю или к минимуму некоторые коррупционные риски, которые имеют место быть, в частности, в отношениях между представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки и волонтерами», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее Верховная рада Украины в девятый раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию.