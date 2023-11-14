Украинских волонтеров могут освободить от мобилизации

«Принятие проекта закона <...> позволит оптимизировать действия в особый период и будет способствовать стабильности и росту активности граждан в волонтерской деятельности, а также сведет к нулю или к минимуму некоторые коррупционные риски, которые имеют место быть, в частности, в отношениях между представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки и волонтерами», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.