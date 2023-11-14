Хуситы пообещали атаковать израильские корабли в Красном море

Лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси пообещал и впредь наносить удары по израильским целям, в том числе по израильским кораблям в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом он заявил в своем выступлении, которое транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

"Мы продолжим планировать дополнительные операции против всех [израильских] целей, до которых мы можем добраться, как в Палестине, так и за ее пределами. Мы не упустим возможности сделать это", - подчеркнул лидер хуситов. "Мы постоянно наблюдаем и находимся в поиске любого израильского корабля в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе, а также вблизи территориальных вод Йемена", - добавил он.

Аль-Хуси призвал арабские и мусульманские страны бойкотировать американские и израильские товары, а также продукцию всех компаний, оказывающих поддержку Израилю.

Впервые о нанесении удара по еврейскому государству хуситы сообщили 31 октября. В заявлении представителя хуситов Яхьи Сариа утверждалось, что движение запустило "крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников". В тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля информировала о том, что "в районе Эйлата на юге страны прозвучали сирены, сообщающие о вторжении вражеского летательного аппарата". По данным израильского радио Kan, беспилотник был запущен из Йемена и сбит в небе над Красным морем.