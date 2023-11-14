Министр обороны Украины прокомментировал гибель военных во время награждения

Бойцы 128-й бригады ВСУ, ставшие целью российского ракетного удара во время награждения, проигнорировали "правила безопасности". Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам внутренние проверки, которая прошла в ведомстве.

По словам Умерова, Минобороны Украины смогло "поминутно" восстановить хронологию случившегося.

"Там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей", - заявил Умеров.

Во время награждения в небе появился российский бесплотник, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.

"Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было", - сообщил Умеров.

Напомним, удар был нанесен 3 ноября. На Украине официально признали гибель 19 солдат, при этом число погибших может быть намного больше.