В боевых действиях против вооруженных формирований киевского режима армия России задействовала свой мощный бронетанковый потенциал. Например, на линии боевого соприкосновения можно увидеть все версии боевых машин, выпускавшихся в последние годы.

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Речь идет о Т-72Б3М, Т-90М и Т-90А. В социальных сетях размещена фотография, где эти три бронированных "богатыря" запечатлены вместе.

Т-90А считается самым старшим из них. Его изготавливали с 2004 по 2011 год. На нем установлен 1000-сильный многотопливный двигатель, а на двух других - уже моторы в 1130 л.с. Основное вооружение - одинаковое: 125-мм орудия, позволяющие кроме обычных боеприпасов также использовать управляемые ракеты. С пушками спарены 7,62-мм пулеметы.

В качестве зенитного применены 12,7-мм "Утесы" и "Корды". Наиболее совершенной является дистанционно управляемая установка командира Т-90М. Этот же танк имеет самую мощную защиту, усиленную "реактивной броней" нового поколения, благодаря чему "Прорыв" сейчас считается самым лучшим по этому показателю в мире.

Все три тяжелые гусеничные машины оснащены тепловизорами и могут ночью вести боевые действия так же эффективно, как и днем.