Немецкие читатели раскритиковали увеличение бюджета ФРГ на помощь Украине

«И вновь на Украину, в бездонную яму, кидают оружие и кучу денег… Невероятно!», «Украина не может победить, это очевидно. Решение может быть найдено только путем переговоров, и лучше это сделать сегодня, чем тысячами смертей позже», «Украина снова получит больше финансирования, чем все немецкие больницы вместе взятые», — написали читатели издания.