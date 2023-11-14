Немецкие читатели раскритиковали увеличение бюджета ФРГ на помощь Украине

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали решение правительства Германии удвоить бюджет военной помощи Украине в 2024 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Немецкие читатели раскритиковали увеличение бюджета ФРГ на помощь Украине
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Уточняется, что изначально правительство ФРГ планировало выделить Украине четыре миллиарда евро, однако позже эта сумма была увеличена до восьми миллиардов евро. Часть читателей Die Welt раскритиковали данную инициативу — по их мнению, финансовую поддержку Киева следует, напротив, сократить. Своё недовольство читатели высказали в комментариях.

«И вновь на Украину, в бездонную яму, кидают оружие и кучу денег… Невероятно!», «Украина не может победить, это очевидно. Решение может быть найдено только путем переговоров, и лучше это сделать сегодня, чем тысячами смертей позже», «Украина снова получит больше финансирования, чем все немецкие больницы вместе взятые», — написали читатели издания.

Ранее советник президента США по национальной безопасности рассказал о сложностях с выделением новой помощи Украине.

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