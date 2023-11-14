Немецкие читатели раскритиковали увеличение бюджета ФРГ на помощь Украине
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали решение правительства Германии удвоить бюджет военной помощи Украине в 2024 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что изначально правительство ФРГ планировало выделить Украине четыре миллиарда евро, однако позже эта сумма была увеличена до восьми миллиардов евро. Часть читателей Die Welt раскритиковали данную инициативу — по их мнению, финансовую поддержку Киева следует, напротив, сократить. Своё недовольство читатели высказали в комментариях.
«И вновь на Украину, в бездонную яму, кидают оружие и кучу денег… Невероятно!», «Украина не может победить, это очевидно. Решение может быть найдено только путем переговоров, и лучше это сделать сегодня, чем тысячами смертей позже», «Украина снова получит больше финансирования, чем все немецкие больницы вместе взятые», — написали читатели издания.
Ранее советник президента США по национальной безопасности рассказал о сложностях с выделением новой помощи Украине.