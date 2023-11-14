К новым Ил-76МД-90А проявили интерес иностранные покупатели

«Несмотря на то, что мы уже давно работаем без SWIFT, без доллара и без евро, мы научились сегодня проводить совместные расчеты. (…) И я считаю, что мы, в принципе, выбрали тот тренд, те решения, которые позволяют нам многие годы продолжать сотрудничество, в том числе и с африканскими странами», – пояснил он.