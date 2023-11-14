Ростовский губернатор сообщил о срабатывании системы ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о срабатывании системы противовоздушной обороны за пределами региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области", - сообщил Голубев. По его словам, военные выполняют задачи "в соответствии с планом СВО". Он также попросил граждан сохранять спокойствие. До этого Министерство обороны Российской Федерации заявило, что четыре украинских беспилотника были уничтожены в небе над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. В военном ведомстве назвали налет беспилотных летательных аппаратов попыткой Украины совершить террористическую атаку против России. Перед этим губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит утром 14 ноября в Орловской области силами противовоздушной обороны.