ВС РФ уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области

Российская войска ликвидировали две украинских лодки на реке Днепр (Херсонская область). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Днепр». По его словам, цели были уничтожены вследствие огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр».

Кроме того, в результате атаки украинская армия лишилась 10 солдат. Также источник сообщил, что российские войска ликвидировали близ села Крынки скопление украинской пехоты из 17 военнослужащих.