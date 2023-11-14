Число жертв ударов по сектору Газа превысило 11,5 тысячи

В секторе Газа количество погибших в результате израильских ударов превысило 11,5 тысячи человек, еще 29 тысяч граждан были ранены. Об этом 14 ноября сообщили в офисе палестинского анклава.

«Число жертв (израильских ударов по сектору Газа) возросло до более чем 11 500 человек, более 29 тысяч получили ранения», — цитирует РИА Новости сообщение.

Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа обострился 7 октября. Боевики движения выпустили по территории еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего вторглись в приграничные районы страны, где завязались бои. ЦАХАЛ 10 октября вернул контроль над всеми своими территориями и продолжил наносить массированные удары по Газе, после чего начал наземную операцию.