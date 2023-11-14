Армия Израиля: сирены в Эйлате сработали из-за ракеты-перехватчика

Армия Израиля сообщила, что сирены в Эйлате сработали из-за ракеты-перехватчика
Сирены ПВО, прозвучавшие в городе Эйлат на побережье Красного моря, сработали из-за запуска ракеты-перехватчика. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в городе Эйлат на юге Израиля, была запущена ракета-перехватчик в связи с подозрением в наличии воздушной цели. Сирены прозвучали из-за запуска ракеты-перехватчика", - говорится в сообщении.
"Проникновение на территорию Израиля не выявлено", - добавили в пресс-службе.