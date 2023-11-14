Игнат: пилоты ВСУ еще не начали летать на F-16 в Румынии

Советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг свое заявление о том, что обучение украинских летчиков пилотированию на американских самолетах-истребителях F-16 в Румынии уже началось. Газета.Ru

По утверждению украинского военного, на территории Румынии только начали строительство будущего центра по подготовке военных летчиков. Игнат отметил, что, по его информации, там сейчас только залит фундамент. ТК «Звезда»