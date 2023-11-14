ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

В Минобороны РФ заявили, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР. RT на русском

Кроме того, поражены живая сила и военная техника украинской армии в 82 районах, добавили в Минобороны. Газета.Ru

Отмечается, что потери ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки составили до 300 военнослужащих. ТАСС