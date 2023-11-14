ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили украинскую БМП Bradley производства США на Краснолиманском направлении, сообщает российское Минобороны.
Отмечается, что на данном направлении было отражено шесть атак ВСУ.
«Потери противника составили: до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, три автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.
Также была уничтожена САУ М119 Paladin американского производства.
Ранее экипажи «Солнцепёков» ВС России поразили опорный пункт ВСУ в зоне СВО.
Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что контрнаступление армии Украины не продвигается.