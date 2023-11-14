ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ на Краснолиманском направлении

Отмечается, что на данном направлении было отражено шесть атак ВСУ.

«Потери противника составили: до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, три автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.

Также была уничтожена САУ М119 Paladin американского производства.

Также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что контрнаступление армии Украины не продвигается.