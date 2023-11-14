Израиль заявил о сбитой на северо-западе страны «подозрительной цели»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) днем во вторник, 14 ноября, объявила о перехвате «подозрительной цели» рядом с портовым городом Акко на северо-западе страны. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным израильской армии, в Акко и близлежащих городах не звучали сирены воздушной тревоги, поскольку цель не считалась угрозой для гражданского населения.

Как отмечает The Times of Israel, инцидент произошел на фоне неоднократных атак движения «Хезболла» и союзных палестинских группировок с юга Ливана, включая запуск ракет и беспилотников.