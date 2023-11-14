В Эстонии раскрыли число производимых Евросоюзом снарядов

Страны Евросоюза сейчас выпускают менее 1 млн снарядов год, тогда как необходимый объем их производства составляет 3 млн, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на встречу Совета ЕС . ТАСС

«По нашим оценкам, нам нужно около трех миллионов снарядов в год, сейчас мы производим менее одного миллиона боеприпасов, вероятно, около 600-700 тысяч в год. Этого недостаточно. И это касается всей оборонной промышленности», — сказал он. Lenta.ru