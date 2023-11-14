Власти решили поднять оклады военных в 2024 году

В 2024 году у военных и сотрудников силовых органов будут проиндексированы оклады. Это следует из поправок ко второму чтению проекта госбюджета на три года.

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«Поправками предлагается исключить из проекта пункты о неиндексации довольствия для следующих категорий: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудники Государственной противопожарной службы и таможенных органов», — передает РБК информацию о свежих поправках в федеральный бюджет.

Они будут рассмотрены 15 ноября. До этого власти не собирались индексировать оклады военных в 2024 году.

Бюджет на три следующих года будет военным, о чем URA.RU рассказывал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. По его словам, в предыдущие годы бюджет был исключительно социальным.