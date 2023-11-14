На Западе спрогнозировали сроки конфликта на Украине

Среди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет. Об этом пишет британское издание Economist.

— Западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет, — следует из публикации.

Среди прочего автор публикации утверждает, что у Соединенных Штатов Америки (США) существует большая проблема — они не могут вооружать себя и своих союзников одновременно. В настоящее время все американские производственные мощности изо всех сил пытаются идти в ногу с запросами на вооружение Украины. Оборонные предприятия могут быть перегружены, если конфликт затянется или случится противостояние с Китаем.

Кроме того, издание утверждает, что в прошлом году США использовали свои запасы снарядов для того, чтобы передать их Израилю и впоследствии вооружить Украину. В октябре американскому правительству пришлось перенаправить часть снарядов, направлявшихся в Украину, в Израиль, передает Economist.

Незадолго до этого глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что приближается переломный момент в конфликте и следующий год станет критически важным для страны.