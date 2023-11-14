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Economist: Конфликт на Украине может продлиться еще пять лет

Среди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет. Об этом пишет британское издание Economist.

На Западе спрогнозировали сроки конфликта на Украине
© Вечерняя Москва

— Западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет, — следует из публикации.

Среди прочего автор публикации утверждает, что у Соединенных Штатов Америки (США) существует большая проблема — они не могут вооружать себя и своих союзников одновременно. В настоящее время все американские производственные мощности изо всех сил пытаются идти в ногу с запросами на вооружение Украины. Оборонные предприятия могут быть перегружены, если конфликт затянется или случится противостояние с Китаем.

Кроме того, издание утверждает, что в прошлом году США использовали свои запасы снарядов для того, чтобы передать их Израилю и впоследствии вооружить Украину. В октябре американскому правительству пришлось перенаправить часть снарядов, направлявшихся в Украину, в Израиль, передает Economist.

Незадолго до этого глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что приближается переломный момент в конфликте и следующий год станет критически важным для страны.

Главком украинской армии Валерий Залужный заявил на прошлой неделе, что ситуация на фронте зашла в тупик — украинские войска не могут прорвать российскую линии обороны.