Украинский конфликт может длиться на протяжении ближайших пяти лет, пишет издание The Economist. RT на русском
При этом США и их союзники уже не могут вмешиваться в конфликты "так легко и дешево, как раньше", а такие противники, как Китай и Россия, "становятся более напористыми и все активнее работают вместе", отмечается в материале. Российская газета
Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что следующий год можно назвать решающим для Украины в конфликте с Россией. Lenta.ru