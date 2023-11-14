$92.12+0.0698.53+0.22

The Economist: украинский конфликт может затянуться ещё на пять лет

Украинский конфликт может длиться на протяжении ближайших пяти лет, пишет издание The Economist. RT на русском

При этом США и их союзники уже не могут вмешиваться в конфликты "так легко и дешево, как раньше", а такие противники, как Китай и Россия, "становятся более напористыми и все активнее работают вместе", отмечается в материале. Российская газета

Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что следующий год можно назвать решающим для Украины в конфликте с Россией. Lenta.ru