Украинский спортсмен сбежал во время соревнований, чтобы не попасть в ВСУ

Член сборной Украины Артур Билан сбежал во время поездки на чемпионат мира по уличной рыбалке в Италии. Об этом пишет «Царьград».

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По данным издания, спортсмен написал своему тренеру в мессенджере, что ему пришли уже две повестки, он не хочет на передовую и не вернется на Украину.

«Это общее семейное решение. Жена не хочет жить в постоянном стрессе. И у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу и не слышать взрывов», — объяснил свой поступок Билан, подчеркнув, что он и его семья просто «хотят жить».

При этом он заявил, что такое решение «далось ему тяжело, но это его жизнь».

Билан — чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега.

Ранее чемпион Украины по силовой атлетике также покинул страну из-за мобилизации. Согласно официальному заявлению Федерации стронгмена Украины, 34-летний Денис Бережник уехал на этап Кубка мира в США, после чего не стал возвращаться домой. Кроме того он подготовился заранее и предварительно продал свое имущество на Украине.