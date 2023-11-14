Украинский спортсмен сбежал во время соревнований, чтобы не попасть в ВСУ
Член сборной Украины Артур Билан сбежал во время поездки на чемпионат мира по уличной рыбалке в Италии. Об этом пишет «Царьград».
По данным издания, спортсмен написал своему тренеру в мессенджере, что ему пришли уже две повестки, он не хочет на передовую и не вернется на Украину.
«Это общее семейное решение. Жена не хочет жить в постоянном стрессе. И у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и школу и не слышать взрывов», — объяснил свой поступок Билан, подчеркнув, что он и его семья просто «хотят жить».
При этом он заявил, что такое решение «далось ему тяжело, но это его жизнь».
Билан — чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега.
Ранее чемпион Украины по силовой атлетике также покинул страну из-за мобилизации. Согласно официальному заявлению Федерации стронгмена Украины, 34-летний Денис Бережник уехал на этап Кубка мира в США, после чего не стал возвращаться домой. Кроме того он подготовился заранее и предварительно продал свое имущество на Украине.
Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытались вести широко анонсированное контрнаступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих. 5 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин заявил, что общие потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек.