Ситуация в зоне украинского конфликта является сложной, идут интенсивные бои, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. RT на русском

«Я намерен также поднять тему Украины. Интенсивные бои продолжаются, ситуация на поле боя остается сложной, и потому мы должны продолжать нашу интенсивную поддержку Украины», — сказал Столтенберг. News.ru

Отмечается, что по прибытии на встречу министров обороны НАТО генсек ни разу не упомянул слова "наступление". Москва24