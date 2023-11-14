Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов Киеву

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке Вооружённым силам Украины обещанных Европейским союзом 1 млн снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.

Об этом дипломат заявил в ходе всеукраинского телемарафона.

«Причина этой проблемы (отставание в планируемых сроках поставки снарядов. — RT) — не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние и оборонной промышленности», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Он добавил, что в Евросоюзе также существует проблема бюрократии, которая мешает выполнению внешних контрактов вовремя.