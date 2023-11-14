Беспилотники ВСУ сбиты над четырьмя регионами РФ

Беспилотники в течение ночи были сбиты над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.

Утром во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что БПЛА был сбит на северо-западе региона. Обошлось без повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших.

Как сообщал «ГлагоL», неделей ранее ВСУ с помощью беспилотника сбросили кассетные боеприпасы на маслодельный комбинат в Судже в Курской области. Два боеприпаса взорвались, повредив бочки и подземное хранилище. Третий снаряд не сдетонировал, для его обезвреживания вызвали сапёров.