Армия Израиля ударила по туннелю ХАМАС, расположенному под мечетью

Израильские военные ударили по туннелю радикального палестинского движения ХАМАС, обнаруженному под мечетью в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

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«В ходе наземной операции войска ЦАХАЛ обнаружили шахту террористического туннеля, расположенную в мечети в секторе Газа. Под руководством наземных войск истребители и вертолеты ЦАХАЛ нанесли удар по террористической ячейке, которая выпустила по солдатам противотанковые ракеты», — говорится в сообщении.

Кроме того, военно-морские силы Израиля нанесли удар по военному лагерю ХАМАС, используемому для тренировок и хранения оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.