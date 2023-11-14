Помощник генсека НАТО: помогать Украине становится все сложнее

Он отметил, что усталость от помощи ВСУ станет серьезным ударом по международной безопасности. Чем дольше идет конфликт, тем сложнее оказывать помощь Украине, указал чиновник. Российская газета

По его словам, Украина не может вступить в НАТО из-за риска вооруженного конфликта между альянсом и Россией. «Я не могу указать сейчас на конкретный временной график вступления Украины в НАТО. Мы хотим избежать эскалации нынешнего конфликта до конфронтации между НАТО и Россией», — сказал ван Вил. Ura.Ru