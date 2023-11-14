Сеул задумался над возобновлением разведки на границе с Северной Кореей

Южная Корея рассматривает возможность частичного приостановления действия межкорейского военного соглашения 2018 года и возобновления разведывательной деятельности в пограничной буферной зоне, если Пхеньян запустит военный спутник. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Yonhap.

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Издание напомнило, что Всеобъемлющее военное соглашение (CMA) оговаривает создание буферных и бесполетных зон около межкорейской границы, а также запрет разведывательной деятельности для предотвращения столкновений.

«Правительство рассматривает возможность приостановления действия некоторых положений межкорейского военного соглашения в качестве меры предосторожности против северокорейских провокаций», — пояснил на условиях анонимности высокопоставленный правительственный чиновник.

По его словам, одна из обсуждаемых мер предполагает возобновление наблюдения в приграничье в том случае, если КНДР удастся все же запустить военный спутник-шпион.

«Правительство будет всесторонне рассматривать необходимые меры, одновременно внимательно следя за поведением Северной Кореи», — заверил источник издания.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости усиления ядерных сил страны. Для этого, по его словам, требуется наладить массовое производство ядерных боеголовок и создать новую систему межконтинентальных баллистических ракет, которая способна на мгновенный контрудар, а также быстро завершить проект разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.