В Орловской области сбили украинский беспилотник
Утром во вторник на северо-западе Орловской области средствами противовоздушной обороны был сбит украинский дрон, никто не пострадал. Об этом губернатор региона Андрей Клычков сообщил на своей странице в соцсетях.
По его словам, проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.
«Друзья, сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет», — написал политик.
В свою очередь в Министерстве обороны РФ заявили, что в течение ночи 14 ноября пресекли попытку Киева совершить теракт БПЛА самолетного типа по объектам на территории страны.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей», — сказано в публикации на странице ведомства в соцсетях.