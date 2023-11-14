В Орловской области сбили украинский беспилотник

Утром во вторник на северо-западе Орловской области средствами противовоздушной обороны был сбит украинский дрон, никто не пострадал. Об этом губернатор региона Андрей Клычков сообщил на своей странице в соцсетях.

По его словам, проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.

«Друзья, сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет», — написал политик.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ заявили, что в течение ночи 14 ноября пресекли попытку Киева совершить теракт БПЛА самолетного типа по объектам на территории страны.