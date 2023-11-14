Спецоперация на Украине 14 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 ноября 2023 года.

Залужный рассказал главе комитета начштабов США о сложной ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поговорил по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Чарльзом Брауном, доложив ему о сложной ситуации на отдельных участках фронта, сообщает «Москва 24».

По его словам, самая «горячая» обстановка складывается на Авдеевском, Купянском и Марьинском направлениях.

Отмечается, что ситуация сложная, но контролируемая. При этом ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях.

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинская армия за сутки 36 раз обстреляла территорию ДНР, сообщает RT.

Противник выпустил 118 боеприпасов.

В результате обстрелов в Куйбышевском районе Донецка и Старобешевском районе погибли два человека. Были ранены пять человек.

Также был поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

В России ответили на вопрос о главном оружии армии в зоне СВО

Главное оружие российской армии — простой русский солдат, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.

Так парламентарий ответил на вопрос о самом эффективном оружии армии РФ.