Мобилизация: последние новости на сегодня 14 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Для студентов-добровольцев, участвующих в СВО, провели телемост с семьями и однокурсниками

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Для студентов вузов Саранска и Уфы был организован телемост с семьями и однокурсниками, взявших академический отпуск и добровольно отправившихся в качестве военнослужащих в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Со словами поддержки и благодарности к военнослужащим обратились представители органов власти Башкирии и Мордовии, общественных и ветеранских организаций, ректоры и студенты Национального исследовательского Мордовского государственного университета и Уфимского университета науки и технологий.

В ходе телемоста прозвучали стихи, написанные дедушкой одного из военнослужащих, а также песня «Два орла», исполненная одним из студентов.

По данным Министерства обороны России, телемосты между военнослужащими и их близкими организовываются на регулярной основе.

Депутат Госсобрания РБ о СВО: «Наши парни идут вперед, а за ними возрождаются города»

Башкирия отправила сотый по счету гуманитарный конвой в зону проведения специально военной операции, сообщает gtrk.tv.

Как сообщил депутат регионального Госсобрания, руководитель волонтерского штаба предпринимателей Тимергали Уразгулов, первый груз был отправлен через три дня после того, как призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие доехали до места боевого слаживания в Казани. По его словам, многие парни уезжали в спешке и забыли вещи, которые были необходимы.

Снабжение продуктами и одеждой организовано Министерством обороны России, однако техника — тепловизоры, квадрокоптеры, генераторы — нужна постоянно, потому что выходит из строя.

Депутат также указал, что «настроение у ребят боевое».

Железнодорожники ЦВО первыми в зоне СВО стали пускать дроны без остановки состава

Железнодорожники Центрального военного округа первыми в зоне специальной военной операции стали запускать дроны для разведки без остановки состава, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Экипаж именного бронепоезда «Енисей» обеспечивает безопасность пассажирских и грузовых перевозок на железных дорогах Луганской и Донецкой народных республик. Военные железнодорожники каждый день обследуют участки передвижения составов недавно стартовавшего пассажирского сообщения в ЛНР на предмет износа и действий диверсионных групп.