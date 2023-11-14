Bloomberg: Стали известны расходы Израиля на войну в секторе Газа
Война в секторе Газа обходится экономике Израиля примерно в 260 миллионов долларов каждый день. Эта цифра включает в себя увеличение расходов на военные операции, а также снижение доходов из-за спада в таких секторах, как туризм и потребление домашних хозяйств, сообщили в израильском министерстве финансов.
По словам министра экономики и промышленности Нира Барката (член партии Нетаньяху "Ликуд" и бывший мэр Иерусалима), бюджет Израиля на 2024 год будет структурирован таким образом, чтобы сосредоточить внимание на войне, а затем на экономическом росте, с уступками, необходимыми для расширения правительства национального единства. Ожидается, что война обойдется бюджету страны в 2-3% ВВП.
В правящей коалиции возникли разногласия. Партнеры премьер-министра Биньямина Нетаньяху настаивают на финансировании ультраортодоксальных школ и развитии еврейских поселений на оккупированном Западном берегу. В этой связи были инициированы общенациональные дебаты о том, следует ли сократить такие трансферты, чтобы освободить место для финансирования войны
Тем временем, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что обострение конфликта на Ближнем Востоке создает риски для мировой экономики. Она полагает, пока значительного ущерба экономике нанесено не было, но важно не допустить расширения конфликта.