Стали известны расходы Израиля на войну в секторе Газа

Война в секторе Газа обходится экономике Израиля примерно в 260 миллионов долларов каждый день. Эта цифра включает в себя увеличение расходов на военные операции, а также снижение доходов из-за спада в таких секторах, как туризм и потребление домашних хозяйств, сообщили в израильском министерстве финансов.

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По словам министра экономики и промышленности Нира Барката (член партии Нетаньяху "Ликуд" и бывший мэр Иерусалима), бюджет Израиля на 2024 год будет структурирован таким образом, чтобы сосредоточить внимание на войне, а затем на экономическом росте, с уступками, необходимыми для расширения правительства национального единства. Ожидается, что война обойдется бюджету страны в 2-3% ВВП.

В правящей коалиции возникли разногласия. Партнеры премьер-министра Биньямина Нетаньяху настаивают на финансировании ультраортодоксальных школ и развитии еврейских поселений на оккупированном Западном берегу. В этой связи были инициированы общенациональные дебаты о том, следует ли сократить такие трансферты, чтобы освободить место для финансирования войны