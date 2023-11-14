Российские казаки потопили бронированную баржу ВСУ

Казаки бригады «Дон» потопили бронированную баржу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре, сообщил РИА Новости военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер». По его словам, баржу обнаружили в районе поселка Покровское.

Баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровское. Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили, — подчеркнул собеседник агентства.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» ранее сообщал, что ВСУ пытаются обосноваться на левом берегу Днепра вблизи села Крынки Херсонской области. При этом потери украинских войск могут достигать до 30% личного состава. Взятые в плен рассказывают, что их бросают на убой согласно «тактике мясных штурмов». Отмечается, что многих погибших хоронят тут же под мостом. Также противник несет потери в технике, среди которых гусеничные вездеходы Bv 206.