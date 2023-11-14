Читатели французского издания Figaro прокомментировали намерения Берлина увеличить военную помощь Киеву, сообщает РИА Новости.

Freddy 7 не исключил, что, настанет день, когда военные Украины признают, что жертвовать сотнями тысяч солдат ради того, чтобы стать форпостом НАТО — не такая уж хорошая идея.

Al Core указал, что Германия дает эти деньги на гибель России ради «дани русофобии», а не оказывает помощь Украине. При этом «в качестве сборщика дани выступает сейчас Зеленский».

«Французские лидеры сильно отстали в своей "воле к миру" на Украине от немецких коллег», — написал пользователь 2984779.

Anonyme считает, что у Франции больше долгов. А «когда ты всем вокруг должен, сложно вести "волюнтаристскую" политику».