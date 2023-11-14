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Во Франции отреагировали на решение Германии увеличить военную помощь Киеву

Читатели французского издания Figaro прокомментировали намерения Берлина увеличить военную помощь Киеву, сообщает РИА Новости.

Во Франции отреагировали на решение Германии увеличить военную помощь Киеву
© ТАСС

Freddy 7 не исключил, что, настанет день, когда военные Украины признают, что жертвовать сотнями тысяч солдат ради того, чтобы стать форпостом НАТО — не такая уж хорошая идея.

Al Core указал, что Германия дает эти деньги на гибель России ради «дани русофобии», а не оказывает помощь Украине. При этом «в качестве сборщика дани выступает сейчас Зеленский».

«Французские лидеры сильно отстали в своей "воле к миру" на Украине от немецких коллег», — написал пользователь 2984779.

Anonyme считает, что у Франции больше долгов. А «когда ты всем вокруг должен, сложно вести "волюнтаристскую" политику».

«А вы разве не поняли? Это чистая случайность. Совпадение, вам говорят, и ничего больше», — заявил Emile.

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