Во Франции отреагировали на решение Германии увеличить военную помощь Киеву
Читатели французского издания Figaro прокомментировали намерения Берлина увеличить военную помощь Киеву, сообщает РИА Новости.
Freddy 7 не исключил, что, настанет день, когда военные Украины признают, что жертвовать сотнями тысяч солдат ради того, чтобы стать форпостом НАТО — не такая уж хорошая идея.
Al Core указал, что Германия дает эти деньги на гибель России ради «дани русофобии», а не оказывает помощь Украине. При этом «в качестве сборщика дани выступает сейчас Зеленский».
«Французские лидеры сильно отстали в своей "воле к миру" на Украине от немецких коллег», — написал пользователь 2984779.
Anonyme считает, что у Франции больше долгов. А «когда ты всем вокруг должен, сложно вести "волюнтаристскую" политику».
«А вы разве не поняли? Это чистая случайность. Совпадение, вам говорят, и ничего больше», — заявил Emile.