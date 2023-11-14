В КНДР заподозрили США в поставках Киеву запрещенных вооружений

США попирают мир и стабильность в Европе, затягивая конфликт на Украине и поставляя Киеву запрещенные международным правом вооружения, в том числе кассетные бомбы и снаряды с обедненным ураном. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.

"США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения и средства, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами", - привело его слова Центральное телеграфное агентство КореКореи.

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"Таким образом, [они] намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе", - добавил Чо Чхоль Су.

Он выступил и с критикой Великобритании, которая, как и США, "поставила властям Киева снаряды с обедненным ураном, крылатые ракеты с дальностью более 250 км, в том числе Storm Shadow, и многие новейшие противотанковые орудия, желая затянуть ситуацию на Украине".

Главный источник угроз

Дипломат народной республики назвал Группу семи "главным источником угрозы глобальному миру и безопасности, основным препятствием для установления справедливого международного порядка".

По словам Чо Чхоль Су, G7 - "конфронтационная группа нарушителей и попирателей мира и стабильности, провоцирующая конфликты и вооруженные столкновения".

"Группа семи - наследие холодной войны и должна быть немедленно распущена, это станет первым шагом к разрешению нынешнего международного кризиса и возвращению спокойствия на планете", - подчеркивает он.

"Немалый вред глобальному миру и безопасности" нанесли и другие страны неформального объединения. Как пояснил дипломат, они проводят учения с Южной Кореей и Японией, направляют корабли и патрульные самолеты в Азиатско-Тихоокеанский регион, включая регион Корейского полуострова, тем самым способствуя инициативе США по созданию "азиатской версии НАТО".

Помимо этого, "источником беспокойства" названа Япония, которая председательствует в G7 в нынешнем году. По словам Чо Чхоль Су, Токио стремится к реализации "гнусного замысла по преобразованию страны в военную державу ".

Позиция России по кассетным боеприпасам

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном, не изменят ситуацию на фронте и ведут лишь к затягиванию конфликта.

Он напомнил, что "совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, они публично об этом сказали". Теперь Соединенные Штаты сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине, отметил Путин.