На Украине сообщили об идее Залужного создать солдат-роботов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный шокировал президента Украины Владимира Зеленского идеей о создании солдат-роботов. Об этом заявил народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву. Видео доступно на YouTube.

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По его словам, Залужный увидел роботов на выставке в Нью-Йорке и поделился идеей с украинским лидером.

«Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» — заявил депутат.

Депутат подчеркнул, что в интервью The Economist Залужный отметил необходимость технологического скачка, так как солдаты «рано или поздно закончатся».