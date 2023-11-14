В Турции отреагировали на выпад НАТО против России

Читатели Haber 7 отреагировали на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который заявил об ошибке в отношениях с Россией, сообщает РИА Новости.

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Он рассказал об ошибочной зависимости от РФ в энергоснабжении. Как указал генсек, ошибку ненужно повторять, полагаясь на то, что «Китай предоставит технологии для наших критически важных сетей».

«НАТО конец, американский авианосец затонет», — написал один из читателей турецкого издания.

Другой пользователь считает, что Анкара должна выйти из НАТО, так как «не место рядом с этими шавками».

Еще один пользователь указал, что влияние военного альянса заметно уменьшается.