В Турции отреагировали на выпад НАТО против России
Читатели Haber 7 отреагировали на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который заявил об ошибке в отношениях с Россией, сообщает РИА Новости.
Он рассказал об ошибочной зависимости от РФ в энергоснабжении. Как указал генсек, ошибку ненужно повторять, полагаясь на то, что «Китай предоставит технологии для наших критически важных сетей».
«НАТО конец, американский авианосец затонет», — написал один из читателей турецкого издания.
Другой пользователь считает, что Анкара должна выйти из НАТО, так как «не место рядом с этими шавками».
Еще один пользователь указал, что влияние военного альянса заметно уменьшается.
Также читатели написали, что НАТО и западные страны начали беспокоиться о том, что они оказались зависимы от богатых природных ресурсов РФ. Кроме того, сам военный блок служит интересам США.