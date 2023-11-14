В России появится маркетплейс с дронами

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК; подразделение Минтранса) планирует начать поставлять гражданские дроны через маркетплейс, который может появиться в России в 2024 году. Об этом стало известно на выставке «Транспорт России», где была представлена демоверсия проекта, передает РБК.

Благодаря маркетплейсу появится возможность покупать беспилотные авиационные системы (БАС) различных видов, а также заказывать услуги с их использованием, например, для магнитной или аэрофтосъемки, воздушного лазерного сканирования, 3D-моделирования территорий и так далее. Дроны также разделены на категории по функционалу: мониторинг, логистика или сельское хозяйство.

Вместе с заказом пользователи смогут оформить необходимые документы на дрон — поставить его на учет (либо зарегистрировать, если БПЛА весит более 30 кг), оформить ОСАГО, зарегистрировать собственность.

Основной спрос на дроны вероятнее всего будет принадлежать федеральным органам власти, регионам и компаниям с госучастием. В ГТЛК также уточнили, что маркетплейс призван стать в первую очередь стать инструментом для выполнения госзаказа, который, по данным Минпромторга, должен составить примерно 100 миллиардов рублей до конца 2026 года. Однако в компании уточнили, что площадка должна привлечь и физических лиц, приобретающих БАС в личное пользование.