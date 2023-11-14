Бывший морской пехотинец заявил о поражении Украины в конфликте с Россией

По его словам, власти Украины становятся «все более отчаянными» из-за поражения ВСУ на поле боя.

«Любой нормальный человек будет воспринимать происходящее сугубо как нежелание чрезмерно упрямого правительства признать, что оно проиграло», — сказал он.

Берлетик подчеркнул, что Киев отказывается «принять реальность». По его словам, вместо этого власти страны «бросают обычных людей на передовую, чтобы те продолжали умирать и растягивали происходящее как можно дольше».