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Армии США пришлось вновь отменить испытания гиперзвуковой ракеты

Армия США не сможет поставить на вооружение свою гиперзвуковую ракету Dark Eagle к концу нынешнего года, как это планировалось. Пришлось снова отменить ее испытания.

Армии США пришлось вновь отменить испытания гиперзвуковой ракеты
© Российская Газета

Как сообщает издание Jane's, проблему выявили до запланированного запуска со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Дуг Буш, помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям, отказался сообщить подробности. Он добавил, что удалось собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу в развертывании наступательного гиперзвукового оружия. Предыдущие испытания, которые должны были состояться в марте и сентябре 2023 года, тоже не состоялись.

Издание Военное.РФ напоминает, что программа CPS предполагает создание двухступенчатой ракеты-носителя диаметром 87,6 см, которая будет нести планирующий боевой блок. Ракета-носитель поднимет планер и разгонит его до гиперзвуковой скорости. Версию боеприпаса для флота планируют интегрировать в состав вооружения эсминцев класса Zumvalt и многоцелевых атомных подлодок типа Virginia.