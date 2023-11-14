Армии США пришлось вновь отменить испытания гиперзвуковой ракеты

Армия США не сможет поставить на вооружение свою гиперзвуковую ракету Dark Eagle к концу нынешнего года, как это планировалось. Пришлось снова отменить ее испытания.

Как сообщает издание Jane's, проблему выявили до запланированного запуска со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Дуг Буш, помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям, отказался сообщить подробности. Он добавил, что удалось собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу в развертывании наступательного гиперзвукового оружия. Предыдущие испытания, которые должны были состояться в марте и сентябре 2023 года, тоже не состоялись.