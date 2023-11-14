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США подтвердили, что Китай не помогал России в конфликте на Украине

Китайские власти не занимаются поставками вооружения в Россию для применения в рамках специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление помощника главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана.

США подтвердили, что Китай не помогал России в конфликте на Украине
© РИА Новости

Чиновник сослался на данные из распоряжения США.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон предупредил Пекин о возможности применения против КНР дальнейших односторонних санкций в случае оказания Москве помощи в связи с проведением спецоперации. По ее словам, некоторые китайские частные компании могут содействовать поставке в Россию оборудования для применения в ходе СВО.

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