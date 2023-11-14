США подтвердили, что Китай не помогал России в конфликте на Украине
Китайские власти не занимаются поставками вооружения в Россию для применения в рамках специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление помощника главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана.
Чиновник сослался на данные из распоряжения США.
Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон предупредил Пекин о возможности применения против КНР дальнейших односторонних санкций в случае оказания Москве помощи в связи с проведением спецоперации. По ее словам, некоторые китайские частные компании могут содействовать поставке в Россию оборудования для применения в ходе СВО.
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