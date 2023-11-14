США подтвердили, что Китай не помогал России в конфликте на Украине

Китайские власти не занимаются поставками вооружения в Россию для применения в рамках специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление помощника главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон предупредил Пекин о возможности применения против КНР дальнейших односторонних санкций в случае оказания Москве помощи в связи с проведением спецоперации. По ее словам, некоторые китайские частные компании могут содействовать поставке в Россию оборудования для применения в ходе СВО.