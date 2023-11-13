В США заявили, что КНР не поставляла РФ оружие для использования на Украине
По последней оценке США, Китай не поставлял России вооружений для использования на Украине. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает «РИА Новости».
«Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставлял России вооружений в рамках войны на Украине», — сказал он на регулярном брифинге.
При этом Салливан отметил, что данная оценка была актуальна по состоянию на несколько дней назад, пообещав перепроверить эту информацию.
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