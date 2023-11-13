Залужный заявил о тяжелом положении ВСУ на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном сообщил о сложной ситуации на отдельных участках фронта. Об этом Залужный написал в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Также главком ВСУ сообщил о планах за зимний период и потребностях украинской армии.

«Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях», — подчеркнул он.

Залужный и Браун также обсудили вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.