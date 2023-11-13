База США на нефтяном месторождении в Сирии подверглась обстрелу
Сирийская база США «Омар», расположенная на нефтяном месторождении в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, стала целью ракетной атаки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный источник.
Уточняется, что всего по базе было выпущено шесть ракет.
«Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была обстреляна шестью ракетами», — рассказал собеседник издания.
Отметим, что это не первая атака на военные базы США в Сирии за последнее время. Ранее атаке БПЛА подверглись базы к югу от города Румейлан и поблизости от населенного пункта Хасеке.
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