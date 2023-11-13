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База США на нефтяном месторождении в Сирии подверглась обстрелу

Сирийская база США «Омар», расположенная на нефтяном месторождении в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, стала целью ракетной атаки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный источник.

База США на нефтяном месторождении в Сирии подверглась обстрелу
© globallookpress.com

Уточняется, что всего по базе было выпущено шесть ракет.

«Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была обстреляна шестью ракетами», — рассказал собеседник издания.

Отметим, что это не первая атака на военные базы США в Сирии за последнее время. Ранее атаке БПЛА подверглись базы к югу от города Румейлан и поблизости от населенного пункта Хасеке.

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