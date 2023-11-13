В Приднестровье назвали милитаризацию Молдавии угрозой миру и безопасности

«Нужно полагать, что Молдова усиливает свою армию, чтобы что? Здесь вопрос открытый. Нас это крайне беспокоит. Мы не видим никакой позитивной перспективы в милитаризации Молдовы и считаем это таким же элементом, который создает угрозу миру и безопасности», — сказал он.