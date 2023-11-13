В Приднестровье назвали милитаризацию Молдавии угрозой миру и безопасности
Милитаризация Молдавии создает угрозу миру и безопасности. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев, передает «РИА Новости».
«Нужно полагать, что Молдова усиливает свою армию, чтобы что? Здесь вопрос открытый. Нас это крайне беспокоит. Мы не видим никакой позитивной перспективы в милитаризации Молдовы и считаем это таким же элементом, который создает угрозу миру и безопасности», — сказал он.
Игнатьев напомнил, что для нивелирования обострения конфликта на территории страны уже 30 лет действует на основании международного договора миротворческая операция. Однако теперь все изменилось, поскольку одна из сторон конфликта начала усиленно вооружаться, в том числе с помощью США, Германии и Франции, отметил он.
Ранее сообщалось, что в Кишинев прибыла первая партия военной помощи, которую отправил Париж. В нее, в том числе, вошли легкое пехотное вооружение и боеприпасы.