Ермак заявил Блинкену, что Украина "очень нуждается" в усилении системы ПВО

"Очень нуждаемся в системах ПВО, которые защитят <...> ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты зернового коридора", - приводит офис слова Ермака, который встретился в Вашингтоне с Блинкеном.

Во время встречи в Вашингтоне стороны также обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне СВО и обстановку на Ближнем Востоке.

Киев уже неоднократно выражал неудовольствие недостаточной, по мнению украинских властей, помощью в снабжении вооружением. Представители Украины ранее заявляли, что ищут способы наладить в стране производство вооружения, в том числе дронов, дальнобойных ракет и систем ПВО. 29 сентября в Киеве прошел первый форум оборонных индустрий, на котором, как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, были представлены более 30 стран и 252 военные компании. На форуме украинские власти сделали несколько заявлений, чтобы стимулировать интерес западных компаний к развертыванию производства оружия на территории страны. В частности, Зеленский говорил о работе над специальным экономическим режимом для ВПК.