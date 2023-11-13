Стало известно об использовании военными трупов животных для обучения ВСУ

«Украинцы <...> держат в руках автоматы французского производства, сидя на корточках в недавно завоеванной деревне, чтобы подготовиться к контратаке. Но это не перестрелка на востоке Украины. Это муляж деревни в сельской местности Франции, где украинские войска обучаются французскими военными, которые играют роль противника», — пишет издание.