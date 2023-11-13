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Стало известно об использовании французскими военными трупов животных для обучения ВСУ

В секретном французском лагере для обучения ВСУ используют туши животных, чтобы солдаты «привыкли к запаху смерти». Об этом сообщает Politico.

Стало известно об использовании военными трупов животных для обучения ВСУ
© globallookpress.com

Отмечается, что в лагере учат солдат ВСУ переносить тяжёлые условия зоны боевых действий, а также штурмовать окопы и укрепления.

«Украина обратилась к Франции с просьбой подготовить будущих солдат к тому, чтобы они выдерживали суровые условия боя и действовали в холодных, шумных условиях при недостатке сна. В траншеях разбросаны туши мертвых животных, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти», — сообщает источник.

Помимо этого французские солдаты обучают ВСУ обращению с гранатами, правильному подбору снаряжения и ведению боевых действий в городских и лесных районах.

«Украинцы <...> держат в руках автоматы французского производства, сидя на корточках в недавно завоеванной деревне, чтобы подготовиться к контратаке. Но это не перестрелка на востоке Украины. Это муляж деревни в сельской местности Франции, где украинские войска обучаются французскими военными, которые играют роль противника», — пишет издание.

Напомним, что ранее в Минобороны Франции рассказали о планах обучить 7 тысяч военнослужащих ВСУ до конца осени.

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