Стало известно об использовании военными трупов животных для обучения ВСУ

Стало известно об использовании французскими военными трупов животных для обучения ВСУ
В секретном французском лагере для обучения ВСУ используют туши животных, чтобы солдаты «привыкли к запаху смерти». Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что в лагере учат солдат ВСУ переносить тяжёлые условия зоны боевых действий, а также штурмовать окопы и укрепления.
«Украина обратилась к Франции с просьбой подготовить будущих солдат к тому, чтобы они выдерживали суровые условия боя и действовали в холодных, шумных условиях при недостатке сна. В траншеях разбросаны туши мертвых животных, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти», — сообщает источник.
Помимо этого французские солдаты обучают ВСУ обращению с гранатами, правильному подбору снаряжения и ведению боевых действий в городских и лесных районах.
«Украинцы <...> держат в руках автоматы французского производства, сидя на корточках в недавно завоеванной деревне, чтобы подготовиться к контратаке. Но это не перестрелка на востоке Украины. Это муляж деревни в сельской местности Франции, где украинские войска обучаются французскими военными, которые играют роль противника», — пишет издание.
Напомним, что ранее в Минобороны Франции рассказали о планах обучить 7 тысяч военнослужащих ВСУ до конца осени.